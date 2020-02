Coronavirus : le Gabon interdit l’accès à son territoire à tout passager en provenance de la Chine

(Agence Ecofin) - Le gouvernement gabonais monte d’un cran dans le renforcement des mesures visant à se prémunir d’une propagation éventuelle du coronavirus sur son sol.

Dans un communiqué de presse, publié vendredi 7 février, le ministère de la Santé annonce que « le gouvernement a décidé d’élever le niveau de surveillance et de suspendre, jusqu’à nouvel ordre, l’accès au territoire national à tout passager en provenance de Chine ».

Cette mesure, selon le ministre, a été prise « au regard de la propagation de l’épidémie au-delà de son épicentre [Wuhan] », quoique jusqu’ici « aucun cas suspect ou déclaré n’a été enregistré sur son territoire national ».

À ce jour, on estime à 93 le nombre de Gabonais vivants à Wuhan et ses environs. Plus largement, aucun cas de contamination n’a été enregistré parmi la communauté gabonaise vivant en Chine, rassure le ministère, ajoutant « qu’instruction a été donnée » à la mission diplomatique en Chine pour « suivre l’évolution de la situation ».

Notons qu’il n’y a pas de vols directs entre le Gabon et la Chine. Comment cette mesure d’interdiction sera-t-elle mise en application à l’égard d’un passager lambda venant d’un pays tiers et ayant séjourné en Chine les semaines précédentes ? Qu’en sera-t-il des équipages (pilotes et PNC) d’Ethiopian Airlines qui feront un night stop à Libreville, et ayant opéré les jours précédents des vols vers la Chine ? Voilà tout le casse-tête auquel sera confrontée la Police de l'air et des frontières (PAF) à l’aéroport de Libreville dans les prochains jours.

Le coronavirus 2019-nCoV a fait plus de 900 morts en Chine continentale, où le nombre des personnes infectées dépasse les 40 000, selon le bilan établi lundi 10 février par les autorités. Le bilan dépasse désormais largement celui du Sras. L'OMS a néanmoins dit ce week-end voir une « bonne nouvelle » : le nombre quotidien de contaminations s'est stabilisé.

Romuald Ngueyap

Lire plus :

