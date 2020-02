Coronavirus : la Guinée équatoriale offre 2 millions $ à la Chine pour l'aider à faire face à la crise

(Agence Ecofin) - La Guinée équatoriale va offrir 2 millions $ au gouvernement chinois pour l’aider à faire face à l’épidémie de coronavirus qui sévit actuellement dans le pays. C’est ce qu’a indiqué le gouvernement de ce pays d’Afrique centrale dans un communiqué publié ce mercredi 5 février sur son site.

D’après le communiqué, cette décision a été prise à l’issue du Conseil des ministres. Il s’agit d’une mesure proposée par le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (photo).

« L'ordre du jour comprenait un seul point qui est le soutien et la solidarité avec le gouvernement chinois, sur l'épidémie de coronavirus. Choqué par l'ampleur de la tragédie, le chef de l'Etat a décidé de mettre à la disposition de ce peuple frère la somme de deux millions de dollars pour faire face aux dépenses et autres actes connexes pour soulager cette situation humanitaire dramatique », apprend-on.

Géant économique mondial, la Chine fait plus de 1300 fois le produit intérieur brut (PIB) de la Guinée équatoriale. Avec l’un des PIB par habitant les plus importants du continent africain (plus de 8900 $ d’après le FMI), ce petit pays d’Afrique centrale très dépendant des revenus de l’or noir est pourtant tristement célèbre pour son fort taux de pauvreté et ses nombreux scandales de corruption au sommet de l’Etat.

La Guinée équatoriale figure à la 144e place mondiale en matière d’indice de développement humain avec une croissance négative ces dernières années. Ces statistiques soulèvent déjà de nombreuses questions auprès des internautes quant à l’opportunité du nouveau don.

Pour Malabo, il s’agit surtout d’« exprimer sa solidarité » et de venir en aide à un partenaire commercial précieux. Faut-il le rappeler, la Chine est le principal partenaire commercial de nombreux pays du continent, surtout ceux exportateurs de matières premières ; ce qui soulève également des inquiétudes quant à l’impact économique possible du coronavirus sur les économies du continent.

D’après le porte-parole du gouvernement, « la Chine a été un partenaire stratégique pour le développement de la Guinée équatoriale et […] par ailleurs, S.E. Obiang Nguema Mbasogo a toujours soutenu des causes humanitaires telles que le Prix UNESCO de la Guinée équatoriale, les contributions économiques aux Etats-Unis pour l'ouragan Katrina, sa contribution pour soutenir la Sierra Leone face à l'épidémie d'Ebola, son soutien à la Chine pour un tremblement de terre, entre autres ».

Pour rappel, le coronavirus a déjà tué 490 personnes en Chine, selon le dernier bilan et fait plus de 24 300 contaminations dans le pays. 25 personnes en provenance de Chine ont déjà été placées en isolement en Guinée équatoriale depuis le début de l’épidémie.

Moutiou Adjibi Nourou