Egypte : en 2019, l’aéroport de Charm el-Cheikh enregistre le taux de croissance le plus élevé d’Afrique

(Agence Ecofin) - L’aéroport de Charm el-Cheikh enregistre la croissance la plus rapide en Afrique en 2019. C’est ce qui ressort d’une étude de Routesonline – réalisée à partir des derniers chiffres de Sabre Market Intelligence – rendue publique le 6 novembre.

Le 3e aéroport le plus achalandé d’Egypte est passé de 1,16 million de sièges proposés au départ en 2018, à 1,49 million en 2019 ; soit une croissance de 28,9 %.

Cette tendance haussière a été soutenue principalement par l’augmentation du flux de voyageurs, surtout des touristes en provenance d’Italie, de Turquie et d’Ukraine. Des opérateurs tels que les turcs Onur Air et AtlasGlobal ont lancé des vols à destination de la ville touristique de Charm el-Cheikh en 2019, tandis qu'Air Cairo, Wind Rose Aviation, Neos Air et Pegasus Airlines ont considérablement accru leur capacité cette année.

L’embellie du trafic aérien sur cette plateforme balnéaire commence être perçue, alors que la destination continue de se remettre du crash du vol Metrojet 9268 survenu dans le désert du Sinaï le 31 octobre 2015. Les 224 passagers et membres d'équipage avaient perdu la vie.

Pour les mois à venir, on s’attend encore à une augmentation du flux de passagers. En effet, le Royaume-Uni vient de lever les restrictions sur les vols au départ et à destination de Charm el-Cheikh. La compagnie TUI a déjà confirmé reprendre ses vols du Royaume-Uni vers la ville en février 2020, tandis qu'EasyJet a annoncé l’ouverture d’une ligne dès l’année prochaine.

Charm el-Cheikh constitue l’une des principales portes d’entrée des touristes en Egypte. Selon le Conseil mondial du tourisme et du voyage (WTTC), plus de 9 millions de touristes ont visité le pays des pharaons en 2018. L’an dernier, le tourisme a contribué pour 11,9 % au PIB de l'Egypte, générant 29,6 milliards USD lorsque tous les effets directs, indirects et induits sont pris en compte. Le secteur enregistre 2,5 millions d’emplois directs et indirects.

Les 9 autres aéroports africains à la croissance la plus forte en 2019

Poursuivant dans le classement, l’aéroport de Marrakech-Menera se positionne en 2e place avec une croissance de 22,6 %, passant de 3,18 millions à 3,91 millions de sièges cette année. Par rapport aux 2,37 millions de 2016, la plateforme marocaine réalise une 3e année consécutive de croissance.

Avec une augmentation de 11,9 % (de 2,41 à 2,70 millions de sièges), l’aéroport d’Hurghada (Egypte) occupe la 3e place de ce classement.

Au pied du podium, on a l’aéroport Mohammed V de Casablanca, qui passe de 6,68 à 7,33 millions de places disponibles (9,6 %). En 5e position, l'aéroport de Kotoka-Accra affiche une augmentation de 8,8 %. On est passé de 2,28 à 2,48 millions de sièges au départ.

Le hub d’Addis-Abeba se glisse au 6e rang, avec une croissance de 7,9 %, passant de 8,52 à 9,20 millions. L’aéroport de Durban (Afrique du Sud) enregistre 7,3 % de croissance, et occupe la 7e place, passant de 3,77 à 4,05 millions de sièges disponibles en 2019.

Logée à la 8e marche, Johannesburg-Lanseria passe de 1,42 à 1,52 million d’offres de places ; soit une croissance de 7,2 %.

L’aéroport de Zanzibar (Tanzanie) occupe l’avant-dernière place de ce top 10, avec une croissance de 6,2 % (1,23 à 1,31 million de sièges proposés). Dakar ferme ce classement, passant de 1,79 à 1,90 million ; soit une croissance de 6,1 %.

