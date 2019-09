EgyptAir devient le premier opérateur de l’Airbus A220 dans la région MENA

(Agence Ecofin) - EgyptAir a réceptionné, le 6 septembre, le premier de ses 12 Airbus A220-300 en commande, devenant ainsi le premier opérateur de l'A220 basé dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord et le sixième mondial.

Immatriculé SUGEX, Le nouvel A220-300 de la compagnie est aménagé en configuration bi-classe dotée de 140 sièges, dont 15 en classe Premium Economy et 125 en classe économique, offrant à chaque passager un niveau supérieur de confort et d'espace.

Selon le constructeur Airbus, « ses moteurs de nouvelle génération, PW1500G Geared Turbofan de Pratt & Whitney, permettent de réduire la consommation de carburant d'au moins 20 % par siège par rapport aux avions de la génération précédente ».

Au fur et à mesure de leur livraison, les douze A220-300 devront progressivement remplacer les onze Embraer ERJ170 LR, qui assurent actuellement les routes domestiques.

« Nous sommes fiers d'accueillir notre tout premier A220 et d'être la première compagnie de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord à prendre livraison et à lancer des opérations commerciales avec l'A220 - l'avion le plus innovant et le plus technologiquement avancé au monde », a déclaré Capt. Ahmad Adel, president et CEO d’EgyptAir Holding Company.

« Les avions de ligne A220 d'Airbus font partie intégrante de la mise en œuvre de la stratégie de développement commercial Horizon 2025 d'EGYPTAIR et du plan d'optimisation de sa flotte. »

La compagnie poursuit en effet le processus de renouvellement de sa flotte avec pour objectif à court terme de la ramener à une moyenne d’âge de moins de 4 ans. EgyptAir dispose actuellement de 66 avions d’une moyenne de 8,6 ans, elle a réceptionné six Boeing 787-9 Dreamliner cette année et attend 15 Airbus A320neo à partir de 2020.

Rappelons qu’Air Tanzania est le premier opérateur de l’A220-300 en Afrique. La compagnie dispose actuellement de deux appareils.



Romuald Ngueyap

