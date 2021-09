Ethiopian Airlines prévoit le retour dans les airs du Boeing 737 Max, d’ici janvier 2022

(Agence Ecofin) - En mars 2019, le Boeing 737 MAX se voyait clouer au sol, à la suite du crash de l’appareil d’Ethiopian Airlines qui a fait 157 morts. L’avion a finalement renoué avec les vols commerciaux en décembre 2020 aux Etats-Unis et depuis lors, plusieurs pays ont donné leur feu vert pour sa remise en service.

La flotte de Boeing 737 Max d’Ethiopian Airlines devrait retourner dans les airs, d’ici janvier prochain. C'est ce qu'a annoncé le PDG du fleuron national Tewolde GebreMariam, le jeudi 2 septembre dernier, dans une interview accordée à Bloomberg News.

« Je peux confirmer que nous sommes attachés au Boeing 737 MAX », a-t-il déclaré. « Mon estimation est qu'à la fin de l'année civile ou au début de l'année prochaine, en janvier, nous piloterons l'avion ».

Cette nouvelle annonce intervient à la suite d'un règlement à l'amiable entre le transporteur éthiopien et l'avionneur américain, au sujet de l'accident mortel du vol ET 302, en partance pour Nairobi, le 10 mars 2019.

Les termes de l'accord n'ont pas été révélés. Mais selon le quotidien Seattle Times, l'accord devrait comprendre un paiement de 280 millions de dollars en espèces, le remplacement de l’appareil détruit, des remises sur les futures commandes d’avions et trois ans de maintenance et pièces de rechange gratuites, soit environ 600 millions de dollars de valeur totale.

Ethiopian Airlines dispose encore de 25 appareils du type en commande, cinq – dont celui impliqué dans le crash – ayant déjà été livrés. « Nous avons réglé notre cas avec Boeing, c'est pourquoi nous commençons maintenant le processus de retour de l'avion [...] Nous sommes satisfaits du règlement », a déclaré le dirigeant.

D’ailleurs les deux parties sont résolument engagées à ouvrir une nouvelle page de la collaboration historique. Le 30 août dernier, Ethiopian Airlines et Boeing ont annoncé la signature d’un partenariat stratégique visant à positionner l'Ethiopie en tant que plaque tournante de l'aviation en Afrique. La portée de ce nouveau rapprochement couvre la formation des pilotes et des techniciens, le développement industriel, le partenariat éducatif et le développement du leadership.



Quid des autres exploitants africains du 737 MAX ?



En Afrique, trois autres opérateurs exploitent le Boeing 737 MAX 8. Depuis la levée de l’interdiction, Royal Air Maroc, qui possède 4 unités (dont deux en service), a redéployé l’avion en début juillet sur les dessertes de Paris, Marseille, Toulouse, Lyon et Barcelone. Le même mois, Mauritania Airlines a remis en service son unique 737 MAX 8. Cependant, la compagnie sud-africaine Comair, placée en redressement judiciaire, ne s’est pas encore prononcée sur la reprise des activités de son premier MAX 8 réceptionné en février 2019.

Vraisemblablement, l’avion ne figure plus dans les plans de développement de la compagnie. En mars dernier, le partenaire franchisé de British Airways avait donné quitus aux administrateurs en charge de la restructuration d’ouvrir des négociations avec Boeing en vue de l’annulation de la commande (8 appareils) en cours.

Romuald Ngueyap

