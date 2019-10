La Chine livre à l’Angola le chemin de fer de Benguela, long de 1 300 km

(Agence Ecofin) - Le chemin de fer de Benguela, construit par la China Railway 20 Bureau Group Corporation (CR20), a été officiellement livré à l'Angola, le 3 octobre, au cours d’une cérémonie qui s’est tenue dans la ville portuaire de Lobito.

Long de 1 344 km, ce chemin de fer parcourt l'ouest de l’Angola, à partir de Lobito, jusqu’à l’est à Luao, frontière avec la République démocratique du Congo, traversant des villes cosmopolites telles que Benguela, Huambo, Kuito et Luena. La ligne compte actuellement 67 stations, 48 locomotives et 66 wagons passagers.

Selon Han Shuchen, directeur général de CR20 pour l’Angola, le chemin de fer de Benguela, dont la construction a commencé en janvier 2006, est l'un des projets les plus importants du pays depuis la fin de la guerre civile en 2002.

Evalué à 1,83 milliard de dollars, ce chantier a généré plus de 25 000 emplois locaux. La mise en service de l’infrastructure a nécessité la formation de plus de 5 000 techniciens, dont des chauffeurs, des monteurs de chaines, des techniciens en communication et en signalisation, a déclaré Han Shuchen.

La CR20 continuera de fournir son assistance technique pour les travaux de maintenance de la ligne.

Romuald Ngueyap



