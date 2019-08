Les travaux de construction du nouvel aéroport international de Luanda reprendront d’ici fin 2019

(Agence Ecofin) - Les travaux de construction du nouvel aéroport international de Luanda reprendront d’ici la fin d’année. C’est ce qu’a annoncé le ministre angolais des Transports, ce mercredi 14 août.

Des négociations sont actuellement en cours avec Aviation Industry Corporation of China, la nouvelle entreprise en charge du projet. Des discussions devraient aboutir d'ici quinze à trente jours, à la suite de la signature d’un avenant entre les deux parties. Avenant qui définira un nouveau calendrier d’exécution des travaux. Et selon Ricardo Viegas d'Abreu, le chantier devrait en principe s'achever en 2023.

Les travaux avaient été interrompus en 2017, suite à la résiliation du contrat entre le gouvernement angolais et la China International Fund (CIF). Une résiliation due à des défaillances opérationnelles observées principalement sur les terminaux et sur les différentes pistes. A en croire Ricardo Viegas d'Abreu, le projet débuté depuis 2007, requiert quelques corrections.

Elément central d’un projet baptisé « Aerotropolis de Luanda », le nouvel aéroport sera doté de deux pistes, l’une longue de 4000 mètres et l’autre d’une longueur de 3800 mètres. En construction sur une superficie de 1324 ha dans la municipalité de Bengo, dans le nord de Luanda, l’aéroport pourra accueillir jusqu'à 15 millions de passagers par an.

Dans le même temps, le gouvernement angolais a annoncé le mois dernier, la mobilisation de 300 millions de dollars pour la modernisation et l’extension de l’aéroport international 4 De Fevereiro, le principal aéroport opérationnel de la capitale. Les travaux qui devront débuter l’année prochaine, concernent l’extension de l'aérogare, la modernisation des zones d'enregistrement, l’aménagement du fret et l'amélioration du périmètre de sécurité opérationnelle.

Il est également prévu la construction de six passerelles d'embarquement et de débarquement des passagers, la restructuration et la modernisation de l'ensemble de la zone commerciale.



Romuald Ngueyap