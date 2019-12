Air Sénégal réceptionne son second Airbus A330neo et vise plus de lignes long-courrier

(Agence Ecofin) - Le second Airbus A330-900neo d’Air Sénégal est là. L’appareil flambant neuf a été réceptionné le 3 décembre 2019 par Alioune Sarr, le ministre sénégalais de l’Aviation civile dans les ateliers d’Airbus à Toulouse. Il est attendu à l’aéroport international Blaise Diagne de Dakar cet après-midi.

Equipé de moteurs Trent 7000 de Rolls-Royce, l’aéronef peut accueillir 290 passagers en configuration 32 sièges en classe Affaires, 21 sièges en classe Premium et 237 sièges en classe Economie.

Immatriculé 6V-ANB et baptisé « Sine-Saloum », cet avion est le deuxième et dernier d’une commande initiale passée en 2017 « avec droit d’achat sur deux unités supplémentaires », en marge du Dubaï Air Show.

Le premier exemplaire a été livré en février 2019. Au cours du dernier salon aéronautique susmentionné, le transporteur aérien a levé l’option d’achat des deux autres, et l'a transformé en commande de huit Airbus A220-300 dont les premières livraisons sont attendues pour 2021.

L’ A330neo permettra de desservir la route Dakar – Marseille – Barcelone, prévue pour ce mois de décembre 2019. Il assurera aussi les vols au départ de Dakar, et à destination de New York et Washington, prévus pour juillet 2020. En plus de Paris, actuellement desservie, Air Sénégal projette de futures routes internationales vers Genève en Suisse, et Londres en Angleterre.

Rappelons qu'Air Sénégal qui a démarré ses opérations commerciales en 2018, exploite en outre 2 Airbus A319 et 2 ATR72-600. Elle dessert actuellement 13 destinations dans 12 pays, et vise Accra, Lagos et Abuja d’ici la fin de l’année.

Romuald Ngueyap

