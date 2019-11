Air Sénégal s’engage pour huit Airbus A220-300 au prix catalogue de 732 millions USD

(Agence Ecofin) - Air Sénégal jette son dévolu sur les A220-300 pour soutenir l’expansion de son réseau. La compagnie nationale sénégalaise a signé ce mardi 19 novembre 2019, en marge du Dubaï Air show (qui se tient du 17 au 21 novembre), une lettre d’intention pour l’acquisition de huit Airbus A220-300, au prix catalogue de 732 millions de dollars.

Lors du Dubaï Air show 2017, le transporteur avait initialement commandé quatre Airbus A330neo, dont deux en option. C’est justement ces droits d’achats en option qui ont été convertis en huit A220-300. Le premier des deux A330neo (baptisé « Casamance ») a été livré début 2019, et le second (« Sine Saloum ») rejoindra la flotte dans quelques jours.

Les nouveaux A220-300 remplaceront progressivement les avions monocouloirs Airbus A319 actuellement utilisés dans le réseau ouest-africain de la compagnie, et seront parfaitement adaptés pour certaines routes européennes. « Ils seront dotés des dernières technologies pour le confort des passagers, et entreront en service entre 2021 et 2024 », explique Air Sénégal.

« Ces nouveaux A220 vont contribuer à améliorer notre compétitivité grâce aux économies de carburant, et à ouvrir de manière rentable de nouvelles routes vers l’Europe et l’Afrique de l’Ouest, tout en offrant à nos passagers une expérience de voyage exceptionnelle », promet Ibrahima Kane, le directeur général de la compagnie.

Parmi ces nouvelles routes, on peut citer entre autres celles prévues dès le mois de décembre, à destination d’Accra au Ghana, Lagos et Abuja au Nigéria, Nouakchott en Mauritanie, et Casablanca au Maroc.

Romuald Ngueyap

