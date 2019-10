Air Sénégal lance officiellement son hub aérien, projet phare du Plan Sénégal émergent

(Agence Ecofin) - Air Sénégal vient de franchir une nouvelle étape dans sa stratégie de croissance. Au cours d’une conférence de presse, organisée ce jeudi 24 octobre, à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD), la compagnie nationale du Sénégal a officiellement lancé son hub aérien. C’était en présence du ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, et des directeurs généraux partenaires sur la plateforme aéroportuaire (LAS, AIBD, 2AS, Anacim).

Projet phare du Plan Sénégal émergent (PSE), référentiel des politiques publiques de l’Etat du Sénégal, ce hub va consolider le plan d’expansion du transporteur qui veut rapidement devenir l’un des plus performants de la sous-région et du continent.

« L’AIBD bénéficie d’un atout majeur du fait de sa position géographique. Avec la stratégie mise en place par Air Sénégal, le projet de hub aérien devient une réalité. Un passager peut désormais prendre un vol Air Sénégal à Bamako et rallier Paris en passant par Dakar avec une escale de moins de 2h », a déclaré le directeur général de la compagnie, M. Ibrahima Kane.

Au cours de cette conférence, Air Sénégal a également décliné son nouveau programme hiver 2020 qui démarre le 27 octobre. A partir de cette date, le pavillon national sénégalais change ses horaires sur la ligne Dakar-Paris-Dakar pour passer en vol de nuit afin de connecter les destinations régionales.

Dès le mois prochain, Air Sénégal lancera par ailleurs huit nouvelles destinations en Europe et en Afrique : Marseille-Barcelone, Accra-Lagos et Abuja en Décembre, Casablanca, Nouakchott, Cap Skirring. La compagnie vise 17 destinations desservies à fin décembre 2019.

A ce jour, Air Sénégal, qui a démarré ses opérations commerciales en 2018, dessert 12 destinations dans 11 pays. Sa flotte est composée de 5 appareils (2 Airbus A319, 2 ATR72-600 et 1 A330 Neo). Elle attend dans les prochains jours, la réception d’un deuxième A330 pour le renforcement de son réseau long-courrier qui s’étendra aux Etats-Unis (New York, Washington), Royaume-Uni (Londres) et Suisse ( Genève) à partir de 2020.

Romuald Ngueyap

Lire aussi :

Air Sénégal annonce l’ouverture du corridor Dakar-Accra-Lagos

Air Sénégal ajoute la Mauritanie, le Maroc et le Nigeria à son réseau