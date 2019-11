Le Maroc signe un accord aérien avec le Mexique

(Agence Ecofin) - Royal Air Maroc (RAM) pourra bientôt effectuer des vols directs entre le royaume chérifien et le Mexique. C'est à la faveur du mémorandum d’entente relatif aux services aériens que les deux pays ont signé, le mardi 29 octobre 2019, à Mexico.

Les documents y relatifs ont été paraphés par Tarik Talibi – le directeur du transport aérien au ministère marocain du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie sociale – et Rafael Garcia Gijon, le directeur adjoint de l’Agence fédérale mexicaine de l’aviation civile (AFAC).

« Les responsables mexicains ont exprimé, à l’occasion, leur satisfaction quant à la signature de ce mémorandum, mettant en avant l’importance d’une telle initiative dans le renforcement des relations entre les deux pays », indique la partie marocaine.

En vertu de cet accord, RAM et AeroMexico, les deux compagnies nationales, pourront prochainement effectuer un nombre défini de vols entre les deux pays.

Rappelons que sur le continent américain, RAM dessert déjà Rio de Janeiro et Sao Paulo au Brésil, Montréal au Canada, Washington et New York aux Etats-Unis. AeroMexico, quant à elle, n'est pas encore présente en Afrique.

Romuald Ngueyap

