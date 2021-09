Ethiopie : l’appel à propositions pour la seconde licence télécoms est officiellement ouvert

(Agence Ecofin) - La troisième et dernière étape du processus de libéralisation du marché télécoms éthiopien a été enclenchée. La mise en vente de la licence B survient deux semaines après l’ouverture des échanges pour la vente de 40% d’Ethio Telecom.

Le gouvernement éthiopien a officiellement lancé l’appel à propositions international pour l’attribution de la seconde licence mobile (Licence B) du pays, mardi 28 septembre. Les autorités d’Addis-Abeba indiquent que la nouvelle licence inclut les services financiers sur mobile. Une attribution de spectre supplémentaire est également envisagée, comme c’est le cas pour les licences détenues par Ethio Telecom et Safaricom.

L’Autorité éthiopienne des communications (ECA) indique que pour le processus d’attribution de cette licence B, certains critères de présélection ont été revus pour inclure la participation d'un large éventail d'opérateurs de télécommunications internationaux et nationaux. La date limite de réception des propositions a été fixée au 20 décembre 2021.

La mise en vente de la seconde licence mobile intervient après l’ouverture du processus de cession de 40% du capital de l’opérateur historique Ethio Telecom à des investisseurs privés, le 14 septembre dernier. Avant cette étape, le régulateur télécoms et le ministère des Finances ont réussi en mai à mener à son terme la vente de la première licence mobile du pays. Elle a été acquise par le consortium Global Partnership for Ethiopia mené par Safaricom. Le lancement de ses activités commerciales est annoncé pour 2022.

A travers cette troisième et dernière étape du processus de libéralisation de son marché télécoms initié depuis 2019, l'Ethiopie s'achemine vers la transformation d'un pan de son économie. Dans sa mise à jour sur l’économie éthiopienne de novembre 2020, l’Organisation des Nations unies affirmait qu’une fois achevée, la libéralisation du marché télécom contribuera, à moyen et à long terme, à faciliter l’accès aux services de télécommunications qui améliorera par la suite l'environnement opérationnel des entreprises et rendra l'Ethiopie plus attrayante pour les investissements directs étrangers.

Muriel Edjo

