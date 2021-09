Le gouvernement éthiopien a lancé l’appel à propositions pour les 40% d’Ethio Telecom

(Agence Ecofin) - Suite à l’attribution de la première licence mobile du pays à Safaricom en mai dernier, une nouvelle page s’ouvre pour la libéralisation du marché télécoms éthiopien. Au centre de l’attention des investisseurs, la société télécoms publique.

Le gouvernement de la République fédérale d’Ethiopie, à travers son ministère des Finances, a procédé mardi 14 septembre au lancement officiel de l’appel à propositions pour les 40% du capital d’Ethio Telecom. L’appel est lancé à toutes les entreprises intéressées par une entrée sur le marché télécoms local, aux côtés de la société publique et ne se limite pas uniquement à celles qui ont déjà officiellement exprimé une marque d’intérêt pour cette vente d’actions.

The Government of Ethiopia has released an RFP for the Partial Privatization of Ethio-Telecom to invite proposals from interested parties who can add value to the company by bringing in best practices in operations, infrastructure management & technological capabilities. pic.twitter.com/1eOhdeg0V6