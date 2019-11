RD Congo : la société Varioedge France Sarl veut prendre part aux chantiers numériques du pays

(Agence Ecofin) - La société Varioedge France Sarl – filiale de la société polonaise Varioedge spécialisée dans la conception, l'installation, la réalisation et la construction de réseaux électriques et de télécommunications – veut prendre part aux marchés de numérisation et de déploiement de la fibre optique en République démocratique du Congo.

Elle a exprimé cet intérêt au ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles technologies de l’information et de communication, Augustin Kibassa Maliba, le 20 novembre 2019, au cours d’une audience accordée à une délégation de l’entreprise conduite par son responsable d’affaires, Jordan Sosin, qu’accompagnait Rose-Dorée Bokeleale, la directrice générale adjointe de l’Agence nationale pour la promotion des investissements (ANAPI).

Au terme des échanges, Jordan Sosin a déclaré comprendre l’intérêt que le ministère porte au numérique et à la mise en place de la fibre optique pour améliorer le taux de pénétration des TIC et télécoms dans le pays.

« On est justement là pour aider le Congo à opérer ces solutions. Nous avons invité le ministre à venir en Pologne pour découvrir les différentes solutions que nous mettons en place dans différents pays émergents […] cela nous permettra de montrer ce qu’on produit, ce qu’on sait faire », a-t-il indiqué.

