RD Congo : Augustin Kibassa Maliba, le nouveau ministre des Télécommunications, promet un contrôle renforcé des opérateurs

(Agence Ecofin) - Le nouveau ministre des Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (PTNTIC) de République démocratique du Congo, Augustin Kibassa Maliba, nommé le 26 août 2019 par le président Félix Tshisekedi, a déclaré ce 9 septembre 2019 qu’il accentuera le contrôle des opérateurs télécoms durant sa présence au gouvernement. Il s’est exprimé ainsi le 9 septembre 2019, lors de la cérémonie de passation de service avec Emery Okundji.

Augustin Kibassa Maliba est déterminé à faire gagner à l’Etat l’argent qui lui revient dans le secteur des télécommunications.

Par le passé, les sociétés Vodacom, Airtel, Orange et Africell se sont heurtées au régulateur télécoms qui dénonçait une sous-déclaration des appels internationaux qui privait ainsi l’Etat d’une importante ressource financière.

Le consultant privé AGI, retenu par l’ex-ministre des Télécommunications pour garantir enfin la véracité de ces chiffres, s’est vu remercier en février 2019 par l’annulation de son contrat par le chef de l’Etat. Une décision saluée par les sociétés télécoms.

Mais sous l’ère Maliba, dans le souci de ne plus se référer aux seules déclarations des opérateurs, il n’est pas exclu que l’Autorité de régulation des postes et télécommunications du Congo (ARPTC) se charge elle-même de ces mesures des flux télécoms pour plus d’efficacité et d’économie.

Outre le contrôle des opérateurs télécoms, Augustin Kibassa Maliba a également exprimé son désir de voir le pays améliorer sa législation en matière de télécommunications afin de l’adapter aux standards internationaux et à l’évolution technologique.

