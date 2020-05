China Telecom Global a choisi Angola Cables pour renforcer sa connectivité entre l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine

(Agence Ecofin) - China Telecom Global Limited (CTG), filiale de China Telecom Corp Ltd et fournisseur mondial de connectivité à haut débit, a confié à l’opérateur de câbles sous-marins de fibre optique Angola Cables la mission de renforcer ses liaisons longues distances entre l'Asie, l'Afrique et l’Amérique latine.

A travers un accord de partenariat signé le 14 mai 2020, CTG et Angola Cables lanceront une voie de transmission express pour relier la Chine, l’Afrique du Sud et le Brésil via le South Atlantic Cables System (SACS). Ainsi, CTG sera en mesure d'étendre sa portée mondiale en accédant au réseau robuste et de grande capacité comprenant les systèmes de câbles sous-marins WACS, SACS et Monet d'Angola Cables, y compris leurs points de présence (PoP) et centres de données en Afrique et en Amérique latine.

CTG et Angola Cables ont également convenu de mettre en place une interconnexion de réseau en Afrique du Sud, en tirant parti des capacités de réseau avancées des deux sociétés ; la capacité de transmission et la latence entre la Chine, l'Afrique du Sud, l'Angola et le Brésil seront considérablement améliorées.

Selon Changhai Liu, le directeur général de China Telecom pour l’Afrique et le Moyen-Orient, la collaboration avec Angola Cables libèrera de nombreuses opportunités. « Grâce à l'infrastructure réseau actuelle, en tirant parti des capacités et du potentiel de SACS, les clients de CTG peuvent profiter d'une vitesse de faible latence sécurisée et rentable d'environ 156 millisecondes reliant Johannesburg à São Paulo », a-t-il indiqué.

Lire aussi:

09/01/2020 - CTM se rapproche d’Angola Cables pour explorer des opportunités d’affaires numériques en Afrique lusophone