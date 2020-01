CTM se rapproche d’Angola Cables pour explorer des opportunités d’affaires numériques en Afrique lusophone

(Agence Ecofin) - La Companhia de Telecomunicações de Macau (CTM) annonce la signature d’un mémorandum d’entente avec Angola Cables. A travers cette collaboration engagée avec le fournisseur de solutions de connectivité par câbles sous-marins de fibre optique, CTM veut explorer des opportunités d’affaires pour la Chine et Macao dans le secteur numérique des marchés d’Afrique lusophone.

Macau Telecom espère tirer pleinement parti de son réseau international et de ses avantages en tant que plaque tournante numérique importante de la région Asie-Pacifique pour faire de Macao et ses régions des sites privilégiés d'atterrissage pour les systèmes de câbles internationaux et l’installation de centres de données.

A travers le partenariat qu’ils ont signé, CTM et Angola Cables formuleront bientôt un contenu majeur de coopération-cadre et déploieront conjointement des stratégies pour promouvoir la connexion de ce territoire autonome lusophone de la Chine avec l'Afrique.

Selon Antonio Nunes, le président-directeur général d’Angola Cables, les discussions et la coopération entre les deux parties peuvent contribuer à remodeler les écosystèmes numériques en Afrique, afin de combler l'écart existant avec la zone lusophone et le reste du monde, en s’appuyant sur CTM et Macao pour ouvrir des portes vers l'Orient.

Vandy Poon, le président directeur général de Macao Telecom, a soutenu que ce partenariat reflète le positionnement de Macau Telecom dans sa participation active au développement du programme chinois « La ceinture et la route ».

