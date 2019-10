Egypte : Huawei a signé un accord de coopération TIC avec le ministère de l’Enseignement supérieur

(Agence Ecofin) - Vincent Sun, le président-directeur général de Huawei Egypte, et Mohamed El Tayeb, le ministre délégué de l'Enseignement supérieur, ont signé le 15 octobre 2019 un protocole d'accord de coopération stratégique dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC).

Selon les termes de l’accord, les deux parties collaboreront au développement continu des jeunes dans le secteur des TIC en Egypte, afin de combler le fossé entre les capacités des diplômés des collèges et les attentes des entreprises sur le marché de l’emploi.

Huawei mettra en place une équipe conjointe avec le ministère égyptien de l'Enseignement supérieur. L'équipe concevra et développera des plans et des solutions numériques pour l'enseignement supérieur conformément à la vision du ministère. Huawei fournira aussi la plus récente plateforme TIC pour la transformation numérique de l'enseignement supérieur en Egypte.

La société chinoise enverra des experts mondiaux de haut niveau pour former des étudiants égyptiens et promouvoir la mise en place d'une certification technique professionnelle. L’entreprise offrira également des stages aux étudiants qui se seront démarqués par leurs compétences technologiques.

La coopération de Huawei avec le ministère égyptien de l'Enseignement supérieur cadre avec la stratégie de transformation numérique de l'Egypte déclinée à travers une vision de développement durable à l'horizon 2030, dont l’un des piliers essentiels est la formation d’une main-d’oeuvre technologique qualifiée pour aider le pays à entrer dans la quatrième révolution industrielle.

Lire aussi :

16/10/2019 - Huawei publie ses résultats en hausse pour les neuf premiers mois de l’année 2019