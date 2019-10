Huawei publie ses résultats en hausse pour les neufs premiers mois de l’année 2019

(HUAWEI) - Huawei vient de publier les résultats de ses activités pour les trois premiers trimestres de l’année 2019, réalisant des recettes de ventes s’élevant à 610.8 milliards de rmb, soit une augmentation de 24.4% par rapport à la même période de l’année précédente, le rendement net ayant ainsi atteint 8.7%. [1]

Concernant les activités auprès des opérateurs, dans le contexte de l’accélération du déploiement commercial de la 5G au niveau mondial, de nombreux opérateurs avec une position privilégiée sur le marché ont joint leurs efforts à ceux de Huawei pour annoncer les lancements de 5G Super Uplink et Intent-Driven Network. La création de l’Alliance Industrielle et de la Base d’Innovation de 5G Deterministic Networking auront pour vocation d’accompagner les opérateurs dans la performance de leurs activités. Huawei a également signé plus de 60 contrats commerciaux de 5G, livré plus de 400,000 Massive MIMO AAUs dans les différents pays du monde. La production et la livraison des produits et services de transmission optique, de télécommunication de données et d’IT ont connu une croissance relativement stable.

Pour les entreprises, Huawei a lancé Huawei Horizon Digital Platform, une plate-forme qui se veut inclusive et ouverte. Cette plate-forme permettra d’accompagner la transformation digitale de ses partenaires dans différents secteurs, dont la finance, le transport ou encore l’électricité. Jusqu’au troisième trimestre de l’année, plus de 700 villes du monde, 228 entreprises parmi le top 500 et 58 entreprises parmi le top 100 au niveau mondial ont choisi Huawei comme partenaire pour les accompagner dans leurs processus de transformation numérique.

Le service de Cloud connaît également un développement rapide. Au troisième trimestre de 2019, Huawei a annoncé pour la première fois sa stratégie de calcul, en lançant le cluster d’entraînement d’IA le plus rapide du monde qui est Atlas 900, les services de cluster d’IA de Huawei Cloud Ascend, 112 nouveaux services appuyés par les processeurs de Kunpeng et d’Ascend ainsi que d’autres produits innovants tels Industrial Intelligent Twins. Aujourd’hui, plus de 3 millions d’usagers dont les entreprises et les developers utilisent déjà Huawei Cloud afin de produire leurs propres solutions.

Pour le service aux consommateurs, les ventes des smartphones progressent également de façon stable avec plus de 185 millions de pièces livrées durant les 3 premiers trimestres, soit une augmentation de 26% par rapport à la même période de l’année précédente. Les activités de PCs, tablettes, kits portables, équipements audios intelligents progressent également d’une vitesse importante.

Vision smart screen lancé au troisième trimestre a rencontré l’approbation des professionnels et les consommateurs, tous convaincus de ses vertus suite à l’innovation de hardware et de software de ce produit. L’écosystème intelligent qui place les consommateurs au centre de nos efforts et qui envisage tous les scénarios d’utilisation ne cesse de se perfectionner. Huawei Mobile Services Ecosystem s’est lui, également développé de façon fulgurante, couvrant ainsi plus de 170 pays et régions du monde et attirant plus de 1.07 millions de dévelopers du monde entier.

[1] Les données annoncées dans ce texte sont basées sur le standard international de rapport financier et n’ont pas fait l’objet d’audit. Le taux de change en fin du mois de septembre : 1USD = 7.1292 RMB (Ce chiffre provient du taux de change en fin du mois de septembre annoncé par une institution externe)

À propos de Huawei

Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures et d'appareils intelligents dans le domaine des technologies de l'information et des communications (TIC).

