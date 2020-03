Seychelles : la construction de la centrale solaire flottante de Providence (5,8 MW) démarre en juillet pour six mois

(Agence Ecofin) - Aux Seychelles, les travaux de construction de la centrale flottante de providence débuteront en juillet 2020 et sont prévus pour durer six mois, a affirmé Qair, la compagnie en charge de son développement. La centrale solaire flottante de Providence est prévue pour avoir une capacité de 5,8 MW et sera, à son achèvement, la plus grande centrale solaire au monde à être installée en mer.

Elle s’étendra sur 40 000 m2 et sera constituée de 13 500 modules. Sa production, qui représentera 2 % de la puissance électrique des Seychelles, sera cédée au réseau électrique national. La durée d’exploitation de l’infrastructure a été fixée à 25 ans par ses développeurs.

Rappelons que Qair, s’appelaient jusqu’à il y a quelques semaines, Quadran et était une filiale de la Lucia Holding, un nom qui prêtait d’ailleurs à confusion avec celui d’une autre entreprise Quadran détenue par Total et active dans le même domaine.

Gwladys Johnson Akinocho

