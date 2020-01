Seychelles : Quadran construira la première centrale solaire flottante à Providence

(Agence Ecofin) - Aux Seychelles, le Français Quadran a obtenu le contrat de construction d’une centrale solaire flottante dans le lagon de Providence. L’infrastructure d’une capacité de 4 MW devrait entrer en service au cours de l’année 2020, si le chronogramme établi par le gouvernement est respecté.

L’énergie produite par la centrale sera cédée à la Public Utilities Corporation, dans le cadre d’un contrat de rachat d’électricité d’une durée de 25 ans. Le tarif de rachat convenu pour le kilowattheure est de 0,095 dollars US.

Le projet a été développé avec le concours de la Facilité africaine de soutien juridique (ALSF). « En utilisant le photovoltaïque flottant, les Seychelles peuvent maximiser leur potentiel solaire photovoltaïque et donc s’appuyer sur des sources d’énergie propres et renouvelables plutôt que sur les combustibles importés. Cette technologie résout le double défi des contraintes foncières et de la production d’énergie propre », a affirmé l’ALSF dans un communiqué.

Jusqu’ici les Seychelles étaient alimentés en électricité avec deux groupes électrogènes de 69 MW et 12 MW situés sur les îles de Mahé et Praslin ainsi qu’une centrale éolienne de 6 MW active depuis 2013. Elles se sont données pour objectif de produire 15 % de leur énergie grâce au renouvelable d’ici à 2030.

Gwladys Johnson Akinocho

Lire aussi:

14/06/2019 - Seychelles : les entreprises présélectionnées pour la 1re centrale solaire flottante soumettent leurs offres en septembre