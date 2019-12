Tunisie : Scatec Solar obtient la construction de 3 centrales solaires d’une capacité globale de 360 MW

(Agence Ecofin) - Le développeur énergétique Scatec Solar vient d’obtenir la mise en place de trois projets de centrales solaires d’une capacité totale de 360 MW en Tunisie. Ce nouveau contrat fait suite à un appel d’offres international lancé par le ministère de l’Industrie en début d’année.

« Nous sommes ravis d’avoir obtenu la réalisation, en Tunisie, de ces projets qui appuieront le gouvernement dans sa démarche de produire 30 % de son électricité grâce au renouvelable d’ici 2030. Nous avons acquis au cours de ces dernières années, une solide expérience dans le développement, la construction et l’exploitation de ce type de centrales en Afrique et au Moyen-Orient », a affirmé Raymond Carlsen, le directeur exécutif de Scatec Solar. Il s’agit des premiers projets que la compagnie met en œuvre dans le pays.

Les trois infrastructures concernées sont la centrale de Tozeur (60 MW), celle de Sidi Bouzid (60 MW) et celle de Tataouine (240 MW). Elles desserviront plus de 300 000 ménages dans le pays et feront l’objet d’un contrat de rachat d’électricité de 20 ans conclu avec la Société tunisienne d’électricité et du gaz.

Gwladys Johnson Akinocho

Lire aussi:

30/10/2019 - Egypte : Scatec Solar et Africa50 célèbrent le raccordement de six centrales solaires bifaces de 65 MW chacune

23/09/2019 - Solaire : l’énergéticien Scatec Solar propose des mini-centrales pré-assemblées à ses clients industriels