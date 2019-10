Egypte : Scatec Solar et Africa50 célèbrent le raccordement de six centrales solaires bifaces de 65 MW chacune

(Agence Ecofin) - La plateforme panafricaine d’investissement dans les infrastructures Africa50 a annoncé l’achèvement, en Egypte, d’un complexe solaire de 390 MW. Implanté à Benban dans le cadre du parc solaire éponyme, le complexe a été développé par Scatec Solar et Norfund. Il est composé de 6 centrales d’une valeur moyenne de 65 MW, dont la première a été mise en service en avril 2019.

En fin 2017, Africa50 s’est engagé à injecter ses fonds propres dans le projet développé par Scatec Solar, à hauteur de 25 % des besoins de financement. « L’achèvement de ce projet est un accomplissement important pour Africa50. Il s’agit du premier ouvrage, parmi d’autres que nous développons, et qui contribuent à l’augmentation de la production d’énergie propre en Afrique. C’est un exemple qui illustre notre capacité à réaliser des projets de grande envergure et à fort impact, grâce à des partenariats solides avec les acteurs du secteur public et privé », s’est réjoui Alain Ebobissé, le directeur général d’Africa50. Avec son achèvement, l’infrastructure devient le plus grand complexe de centrales solaires bifaces du continent.

Sa production fait l’objet d’un contrat de rachat d’électricité conclu pour 25 ans avec le distributeur électrique national. Elle alimentera 420 000 ménages égyptiens.

Rappelons qu’avec une capacité projetée de 1,8 GW, le complexe solaire de Benban sera, à son achèvement prévu pour fin 2019, le plus grand au monde.

Gwladys Johnson Akinocho

