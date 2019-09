Sénégal : la Banque mondiale garantit les 60 MW des centrales solaires de Kael et de Kahone

(Agence Ecofin) - L’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA), un membre du groupe Banque mondiale, vient d’allouer une garantie pour des projets solaires au Sénégal. D’une valeur totale de 7,6 millions $, ces instruments ont été financés grâce à un prêt alloué par la Société financière internationale, un autre membre du groupe Banque mondiale.

Ces garanties, valables pour 15 ans, ont été délivrées au profit du gestionnaire d’actifs Meridiam et de la compagnie énergétique française Engie qui se sont associés sur plusieurs projets solaires dans le pays. Elles couvrent les risques non commerciaux de la construction, l’interconnexion, l’exploitation et la maintenance de deux centrales d’une capacité combinée de 60 MW. Il s’agit du parc solaire de Kael, d’une capacité de 25 MW qui sera implanté près de Touba, et de la centrale de Kahone, d’une puissance de 35 MW.

Les deux centrales sont les premiers projets réalisés au Sénégal dans le cadre du programme Scaling Solar, dont l’objectif est d’optimiser la durée de mise en œuvre des projets solaires. Une fois achevées, les deux infrastructures délivreront leur production à la Sénélec, la compagnie électrique nationale, dans le cadre d’un contrat de rachat d’électricité de 25 ans.

Gwladys Johnson Akinocho

