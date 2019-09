Engie devient le leader du solaire off-grid en Afrique avec l'acquisition de Mobisol

(Agence Ecofin) - L’énergéticien français Engie étend son influence sur le marché solaire africain avec l’acquisition de Mobisol, le leader des solutions solaires hors-réseau.

Mobisol qui est présent sur le continent depuis 2011, a implanté plus de 150 000 installations solaires domestiques, grâce à ses 500 collaborateurs et à ses 1 200 installateurs. Il est présent en Tanzanie, au Rwanda et au Kenya où plus de 750 000 personnes ont eu accès à une énergie propre et fiable grâce à ses installations.

Avec son acquisition, Engie est désormais présent dans 9 pays, si l’on prend en compte les six pays déjà couverts par sa filiale, Fenix international.

La compagnie française est particulièrement intéressée par la présence de Mobisol sur le segment des produits à usage professionnel qui, combinés aux systèmes domestiques proposés par Fenix, lui permettront d’offrir une gamme de services très complète.

Les termes financiers de l’acquisition n’ont pas encore été dévoilés, et l’opération doit encore recevoir l’aval des autorités compétentes.

« Avec l’Acquisition de Mobisol, Engie élargit son accès à un marché de millions de personnes qui ne sont pas connectées aux réseaux électriques et s’impose comme leader du marché sur le continent. Avec Engie PowerCorner, Fenix et maintenant Mobisol, nous allons ouvrir la voie à une nouvelle génération de services énergétiques abordables, conformément à notre stratégie d’accélération de la transition zéro carbone », s’est réjouie Isabelle Kocher, la directrice générale d’Engie.

Gwladys Johnson Akinocho

Lire aussi:

02/09/2019 - Afrique : PowerGen acquiert E.ON Off-Grid Solutions pour accélérer sa conquête du marché de l’off-grid