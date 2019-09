Afrique : PowerGen acquiert E.ON Off-Grid Solutions pour accélérer sa conquête du marché de l’off-grid

(Agence Ecofin) - Le développeur de mini-centrales d’énergie renouvelable, PowerGen Renewable Energy, a annoncé avoir fait l’acquisition de Rafiki Power (E.ON Power Off-Grid Solutions) qui fournit le même type de services que lui. Il espère, avec la combinaison des deux entités, accélérer le développement de sa part de marché sur le continent.

PowerGen a actuellement un portefeuille de plus de 10 000 clients, ce qui lui permet de fournir de l’énergie à plus de 50 000 personnes réparties dans plusieurs pays. Rafiki Power, pour sa part, a mis en place huit mini-réseaux qui desservent 950 ménages et entreprises en Tanzanie.

« PowerGen et E.ON Off-Grid Solutions ont, pendant longtemps, partagé la même vision. Celle de transformer des vies en mettant en place des systèmes énergétiques de dernière génération en Afrique. Nous sommes ravis de partager nos expériences, nos connaissances, nos ressources et nos cultures afin d’aller plus loin dans la mise en œuvre de cette vision », a affirmé Aaron Chen, le président de PowerGen.

Rappelons que plus de 600 millions de personnes n’ont toujours pas accès à l’électricité sur le continent.

Gwladys Johnson Akinocho

