Les Etats-Unis vont réduire de 10% leurs effectifs militaires déployés en Afrique

(Agence Ecofin) - Les Etats-Unis vont réduire de 10% le nombre de leurs soldats déployés en Afrique au cours des prochaines années et mettre davantage l’accent sur des consultations et un échange de données de renseignement avec les pays de ce continent, a annoncé le Pentagone dans un communiqué publié le 15 novembre.

La porte-parole du Pentagone, Candice Tresch, n’a pas précisé les pays africains qui seraient concernés par cette réduction des militaires. Elle a cependant indiqué que les contingents américains en Somalie, à Djibouti et en Libye resteront au même nombre.

Actuellement, près de 7200 soldats américains se trouvent dans des dizaines de pays africains, notamment en Somalie, au Nigeria et en Libye.

Mme Tresch a également assuré que les Etats-Unis ne perdraient pas de leurs capacités à travers le continent. «Nous allons préserver une majorité de notre coopération sécuritaire, des partenariats et des programmes en Afrique qui renforcent nos réseaux de partenaires et améliorent les capacités et les programmes en cours», a-t-elle déclaré.

Le Pentagone a expliqué que ces mesures permettront aux États-Unis de devenir plus flexibles afin de pouvoir «soutenir la concurrence dans le monde qui change de manière dynamique».

La réduction du nombre des militaires américains déployés en Afrique intervient alors que le Pentagone travaille à appliquer les objectifs fixés par la stratégie de défense nationale de l’administration Trump, qui met l’accent sur la concurrence avec la Russie et la Chine.

Il y a quelques jours, une commission parlementaire bipartisane américaine a affirmé que « la supériorité militaire des Etats-Unis – colonne vertébrale de son influence mondiale et de sa sécurité nationale – s’est érodée à un niveau dangereux».

