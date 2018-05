TradeDepot lève 3 millions $ auprès de Partech pour numériser le commerce en Afrique

(Ecofin Hebdo) - La compagnie nigériane TradeDepot vient de mobiliser 3 millions $ auprès de Partech Africa. Avec ce nouvel apport, la startup pourra continuer le développement de sa plateforme et digitaliser la distribution de biens de consommation en Afrique en commençant par le Nigeria.

TradeDepot, plateforme SaaS innovante de gestion de la distribution de biens de consommation en Afrique a réalisé la semaine dernière une levée de 3 millions de dollars US. C’est le fonds Partech Africa récemment lancé par Partech qui soutiendra TradeDepot dans son expansion au Nigéria et dans d’autres pays. Depuis sa création en 2016, TradeDepot a rapidement développé une solution complète qui intègre l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur : marques, distributeurs et détaillants. La solution a rapidement convaincu des marques de premier plan et a été déployée dans les entrepôts de nombreux distributeurs dans le pays.

Via la plateforme de TradeDepot, les petits détaillants peuvent avoir une vue en temps réel des prix et des remises offertes par les grandes marques ; ils peuvent commander ces produits qui leur sont livrés rapidement, la commande étant routée vers l’entrepôt le plus proche. TradeDepot assure visibilité et traçabilité aux fabricants et aux marques, qui peuvent dès lors optimiser leurs livraisons aux distributeurs, améliorer leur tarification et bénéficier d’un canal de communication direct avec les petits détaillants.

« Ce premier tour de financement externe était clé pour nous : nous avons prouvé qu’il existe chez les entreprises et les détaillants une forte demande pour une telle plateforme de distribution dans les marchés émergents. Nous souhaitons maintenant utiliser ces fonds pour accélérer notre stratégie de croissance » explique Onyekachi Izukanne, co-fondateur et CEO de TradeDepot. « La distribution de biens de consommation dans les pays émergents avec des millions de détaillants informels en fin de chaîne d’approvisionnement est très mal gérée par les plateformes existantes. Nous voulons changer ce statu quo : au Nigeria seulement, ce marché de 340 milliards de dollars perd plus de 4 milliards de dollars par an en raison du manque de visibilité et de la logistique inefficace qui en résulte. Cette situation implique des coûts de distribution des produits parmi les plus élevés au monde pour les commerçants africains. Notre objectif est de permettre à chaque magasin de quartier en Afrique de toujours s’approvisionner aux meilleurs prix possibles ; nous voulons être LE partenaire d’approvisionnement pour les points de vente en Afrique.»

« C’est un changement de paradigme pour le secteur » explique Cyril Collon, General Partner chez Partech. « Nous ne pouvions pas espérer meilleur premier deal que TradeDepot pour notre fonds africain car il représente ce que nous voulons faire sur le Continent dans les prochaines années : soutenir des entrepreneurs hors-normes qui utilisent la technologie pour résoudre des problèmes pan-africains ».

« Chez Partech, nous croyons fortement aux plateformes tech qui digitalisent les gigantesques marchés informels africains. TradeDepot est l’une d’elles : ils s’attaquent au plus grand marché d’Afrique qui est aujourd’hui à 98% informel et 99% offline. L’opportunité est énorme.» commente Tidjane Dème, General Partner chez Partech. « Le partenariat avec TradeDepot était une évidence pour nous dès la première rencontre. Nous avons été tout de suite convaincus par la vision des fondateurs, leur compréhension du marché et leur ambition pour transformer le secteur. La grande expérience marché de Kachi, Michael et Ruke a été décisive dans les deux premières années de développement et nous sommes très fiers de les rejoindre et de les soutenir pour cette nouvelle phase de croissance ».

