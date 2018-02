Des robots pour faire la circulation à Kinshasa

(Ecofin Hebdo) - Thérèse Kirongozi a inventé des robots pour gérer les problèmes de circulation routière qui règnent en RDC.

La robotique au service de la circulation routière en RDC

La Congolaise Thérèse Kirongozi, inventrice des robots policiers de Kinshasa, a reçu le Prix de l'Innovation 2017-2018, lors de la cérémonie des WorldSafe Awards, à Atlanta, aux Etats-Unis, pour son implication active dans la sécurité routière en République démocratique du Congo.

Propriétaire de "Planète J", une chaîne de restaurants célèbres de Kinshasa, Thérèse Kirongozi est aujourd'hui davantage connue pour l'invention du premier "robot roulage intelligent" du pays.

Formée à l'Institut Supérieur des Techniques Appliqués (ISTA) de Kinshasa, cette ingénieure en électronique industrielle est passionnée de science et de technologie.

Ses robots, mis en circulation pour la première fois en 2013, permettent une surveillance et une régulation plus rigoureuses de la circulation routière et, partant, la réduction des accidents.

Le succès de son invention lui vaut par ailleurs un vif intérêt de plusieurs pays africains.

Nos correspondants à Kinshasa l'ont rencontrée.

