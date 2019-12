Maroc : Transdev renouvelle pour 10 ans son contrat d’exploitation du tramway de Rabat-Salé

(Agence Ecofin) - Transdev, déjà exploitant du premier Tramway mis en service au Maroc en mai 2011, vient d’être reconduit pour 10 ans par la Société du tramway de Rabat-Salé (STRS) pour assurer l’exploitation du réseau de Tramway de Rabat-Salé-Témara.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, Transdev assurera l’exploitation, la commercialisation des titres de transport et la maintenance des rames et des infrastructures des deux lignes de tramway, couvrant une longueur totale de 27 km et comprenant 43 stations de voyageurs.

En vertu du nouveau contrat, l’opérateur est tenu par « des objectifs de qualité de service renforcés et le déploiement progressif de nouveaux services pour les usagers, qui contribueront à pérenniser et développer le succès et la notoriété du réseau ». Il ambitionne, à ce titre, de faire passer la fréquentation du réseau de 110 000 voyageurs par jour actuellement à 150 000.

Au quotidien, le transport est assuré par 33 rames doubles de type Alstom Citadis. Chaque rame double compte 118 places assises pour une capacité globale d'environ 600 passagers.

Après plus de 8 années d’exploitation, le Tramway est devenu un moyen de transport incontournable et parfaitement adapté à la demande croissante de mobilité dans l’agglomération de Rabat-Salé-Témara, cumulant à ce jour plus de 250 millions de passagers, soit plus de 30 millions de voyageurs annuels.

Romuald Ngueyap

