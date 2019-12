La France va restituer 26 œuvres d'art au Bénin, d'ici 2021 (ministre français de la Culture)

(Agence Ecofin) - Un nouveau pas vient d’être franchi dans le processus de restitution des biens africains spoliés durant la colonisation. La France vient en effet d’annoncer une échéance pour la restitution de 26 œuvres d’art appartenant au Bénin.

En visite à Cotonou, capitale économique du Bénin, le ministre français de la Culture, Franck Riester (photo, à gauche), a indiqué que la restitution des œuvres d’art se fera « dans le courant de l'année 2020, peut-être au début de l'année 2021 ». D’après le ministre, cette restitution se fera soit à travers une « remise », soit par un transfert de propriété « si la loi française est votée d'ici là ».

En juillet 2016, le gouvernement béninois avait émis une demande de restitution de 5000 objets, pillés par les Français lors de la colonisation et exposés dans plusieurs musées dans l'Hexagone. Deux ans après l’engagement pris à Ouagadougou par le président Emmanuel Macron de restituer toutes les œuvres prises aux pays, cette action vient donc confirmer le souhait du président français « que toutes les formes possibles de circulation de ces œuvres soient considérées : restitutions, mais aussi expositions, échanges, prêts, dépôts, coopérations ».

Notons que les deux pays ont également signé un programme commun de travail faisant état de « la circulation d'œuvres d'art, notamment sous forme de prêts et d'expositions ». Le gouvernement béninois attend ainsi de la France un « appui à la mise en œuvre d'une muséologie et d'une muséographie adaptées aux particularités locales et prenant en compte les normes internationales ».

Moutiou Adjibi Nourou

