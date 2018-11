Ghana : la mine d’or souterraine Subika entre en production commerciale

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Newmont Mining a annoncé lundi, l’entrée en production commerciale de son projet d’expansion souterraine Subika, incorporée à sa mine d’or Ahafo, au Ghana.

Troisième expansion rentable de la société en 2018 et son dixième projet complété depuis 2013, Subika a nécessité, apprend-on, un capital de développement d’environ 186 millions $.

Newmont Mining a initié le projet Subika pour étendre la production rentable de ses activités à la mine Ahafo, via la construction d’une nouvelle mine souterraine et l’amélioration de plus de 50% de la capacité de l’usine de traitement.

«En plus d'augmenter la production d'or et de réduire les coûts à Ahafo, Subika tire parti de l'infrastructure existante et de la main-d'œuvre expérimentée de l'exploitation pour prolonger davantage la durée de vie de la mine.», a déclaré Gary Goldberg (photo), PDG de la société.

Subika devrait produire annuellement, à compter de 2019, entre 150 000 et 200 000 onces d’or sur les cinq premières années d’exploitation et sa durée de vie initiale est d’environ 10 ans.

Faisant partie du Top 40 des plus grandes compagnies minières mondiales par la capitalisation boursière selon PwC, Newmont Mining détient au Ghana, en plus d’Ahafo, la mine Akyem, entrée en production commerciale en 2013.



Louis-Nino Kansoun

