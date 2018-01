Newmont Mining, compagnie minière la plus admirée au monde, selon un sondage du magazine FORTUNE

(Agence Ecofin) - La compagnie listée sur NYSE et active sur l’or en Afrique, Newmont Mining, en Afrique, a été reconnue comme l’une des sociétés les plus admirées au monde suite à un sondage global approfondi, mené par le magazine FORTUNE.

Le classement est réalisé sur la base des avis de 3 900 dirigeants, administrateurs et analystes financiers.

Elle est la première compagnie minière du classement, avec de solides résultats dans les domaines de la qualité de la gestion, de la responsabilité sociale, de l’investissement à long terme, de la gestion des ressources humaines et de l’innovation.

«C'est un grand honneur, et cela témoigne de la qualité de notre équipe et de notre position en tant que bon investissement, bon endroit où travailler et bon partenaire pour nos gouvernements et communautés hôtes.», a déclaré Gary Goldberg (photo), président et PDG de Newmont.

Newmont Mining, 12e plus grande compagnie minière au monde, selon le réseau PwC, est l’un des leaders mondiaux de la production d'or et de cuivre avec des opérations aux Etats-Unis, en Australie, au Pérou, au Suriname.

En Afrique, elle détient deux projets aurifères au Ghana, notamment les mines Ahafo (avec le gisement souterrain de Subika) et Akyem, entrée en production commerciale en 2013.

Louis-Nino Kansoun