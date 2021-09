Mali : Roscan Gold obtient 5 millions $ auprès d’Asante Gold pour développer le projet Kandiolé

(Agence Ecofin) - Situé à 25 km de la mine d’or Fekola, le projet Kandiolé couvre 401 km² et héberge diverses cibles aurifères intéressantes que Roscan n’a pas fini d’explorer. Les fonds mis à disposition par le nouvel actionnaire Asante Gold permettront de poursuivre les travaux.

La compagnie minière Asante Gold active notamment à la mine d’or Bibiani au Ghana, entre au capital de la junior Roscan Gold, propriétaire du projet aurifère Kandiolé au Mali. C’est ce qu’ont annoncé les deux sociétés jeudi 23 septembre, indiquant qu’Asante détiendra 6,7 % d’intérêts dans Roscan pour un investissement de 5 millions $.

Roscan Gold $ROS.V @GoldRoscan #coi Announces US$5.0 Million @ C$ 0.29 Strategic Investment by Asante Gold Corporation $ASE.CN



Ongoing discussions with other strategic partners for additional investment of up to 19.9% - B2Gold and Barrick come to mind!https://t.co/GfAmmfQmvF