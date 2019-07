RDC : la mine Kibali en bonne voie pour produire 750 000 onces d’or en 2019

(Agence Ecofin) - En RDC, la mine Kibali devrait atteindre ou dépasser les objectifs de production de 750 000 onces de Barrick pour l’année 2019. C’est ce qu’a déclaré, cette semaine, le PDG de la compagnie, Mark Bristow (photo), lors d’une conférence de presse.

Il a rappelé que 2019 marque la 10ème année de l’acquisition du projet qui, depuis lors, est devenu l’une des plus grandes mines d’or au monde, contribuant à l’économie congolaise à hauteur de 2,7 milliards $.

« Il y a dix ans, nous sommes allés dans une région reculée d’Afrique et nous avons trouvé ce que nous pensions être une véritable opportunité de classe mondiale […]. Cette opportunité est devenue Kibali qui a coulé son premier or en septembre 2013 et a atteint sa pleine production en 2018 », a expliqué M. Bristow.

Selon le PDG de Barrick, le succès rencontré à Kibali a été possible, en raison d’un « code minier clair et équitable ». Il a réaffirmé que le nouveau code promulgué par l’Etat l’année passée met la RDC sur la liste des pays « risqués » et découragera les futurs investissements.

