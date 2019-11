Afrique du Sud : MTN étend son accord d’itinérance avec Cell C à l’ensemble du pays

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile MTN South Africa, leader du marché télécoms national, annonce l’extension de son accord d’itinérance avec la société télécoms Cell C, troisième opérateur du marché en termes de part, à l’ensemble du territoire national.

Hormis la zone de couverture, le nouvel accord entre MTN et Cell C reprend les termes du premier accord, signé en mai 2018, qui prévoyait l’itinérance de Cell C sur le réseau 2G, 3G et 4G de MTN.

Selon MTN, l’accord s'inscrit dans la stratégie de développement de son activité de gros. L’opérateur télécoms estime que cette collaboration, est de nature à soutenir le développement du secteur télécoms national et est profitable aux deux entreprises.

« C'est une stratégie gagnant-gagnant dans la mesure où il présente des avantages à long terme pour l'économie, le secteur et finalement les consommateurs », a ajouté Craigie Stevenson, le président-directeur général de Cell C.

Pour ce petit opérateur télécoms, en proie à des difficultés financières, l’extension de l’accord d’itinérance avec MTN est une « étape cruciale » dans sa stratégie de redressement, car elle lui permettra une gestion plus rentable et plus évolutive des besoins en capacité de son réseau. L’entreprise détenue en majorité par Blue Label Telecoms a souligné que l'accord d'itinérance élargi sera mis en œuvre au début de 2020, avec une transition qui devrait durer 36 mois.

