Botswana : BTC double sa capacité sur le satellite de communication AMOS-7

(Agence Ecofin) - L’opérateur historique Botswana Telecommunications Corporation Limited (BTC) a doublé sa capacité télécoms sur le satellite de communication AMOS-7 de Spacecom. Avec cette nouvelle capacité, BTC s’est doté d’une liaison terrestre et de divers services de communication longue distance qui lui permettent d’améliorer la connectivité des zones rurales.

La société peut désormais fournir un service Internet à haut débit amélioré aux industries opérant en dehors des grandes villes, dans des segments tels que le tourisme, l’agriculture, la construction, la banque, etc. Elle peut aussi déployer des services de points d'accès Wi-Fi communautaires dans tout le pays.

D’après Anthony Masunga, le directeur général de BTC, l’entreprise a décidé de travailler une nouvelle fois avec Spacecom pour renforcer son offre commerciale et proposer de nouveaux services intéressants qui réduiront considérablement la fracture numérique du pays et offriront aux citoyens des régions auparavant mal desservies plus d’options de communication.

« La communication par satellite via AMOS-7 facilite notre croissance et remplit notre objectif, qui est de fournir des solutions de communication supérieures au Botswana, partout et n’importe quand », a affirmé le patron de BTC.

Selon David Pollack, le président-directeur général de Spacecom, « d'ici fin 2019, Spacecom disposera de trois satellites desservant l'Afrique : AMOS-7, AMOS-4 et AMOS-17 ».

Pour BTC, cette diversité d’équipements spatiaux bénéficiera grandement non seulement à ses objectifs d’amélioration de la couverture et de la qualité de la connectivité dans le pays, mais aussi à l'accroissement de ses revenus.

Lire aussi :

28/06/2019 - Botswana Telecommunications ressuscite son service Mobile Money, SMEGA

18/04/2019 - Botswana : les attaques sur le réseau télécoms de BTC s’accentuent avec la forte demande du cuivre sur le marché