Botswana: les attaques sur le réseau télécoms de BTC s’accentuent avec la forte demande du cuivre sur le marché

(Agence Ecofin) - L’opérateur historique Botswana Telecommunications Corporation Limited (BTC) dénonce une multiplication des attaques de son réseau télécoms en cuivre.

Selon le responsable de la communication et des relations publiques, Golekanye Molapisi, « durant l'exercice en cours, de nombreuses coupures de câbles en cuivre et des vols - câbles souterrains et aériens - ont été enregistrés à un rythme alarmant. Les incidents, qui touchent l’ensemble du pays, mais concernent principalement les régions de Kgatleng et de Maun, entravent notre capacité à fournir des services de communication de qualité aux clients ».

En plus de l’interruption des services, qui empêche les populations de communiquer avec la famille ou des services d’urgence, le vol des câbles de cuivre occasionne des millions de pulas de pertes. Au-delà de l’argent perdu, suite à l’arrêt de la fourniture des services, il y a également l’argent investi constamment pour intervenir sur les lieux des dégâts.

Selon Golekanye Molapisi, c’est la hausse de la demande de cuivre sur les marchés mondiaux qui exacerbe les attaques sur le réseau de l’entreprise télécoms. Les personnes qui s’en prennent au réseau revendent les câbles volés sur le marché noir de la ferraille.

BTC qui a déjà engagé des compagnies de sécurité privée pour veiller sur son réseau, sans grand succès, lance cette fois un appel à l’aide aux populations pour qu’elles dénoncent toute personne aperçue en train de s’en prendre aux équipements télécoms de l’entreprise. Les mettant face à leur responsabilité, la société télécoms leur a fait comprendre qu’en n’agissant pas, elles acceptaient d’être privées de services pour lesquels elles payent et qui améliorent leur condition de vie.