Afrique du Sud : Telkom va réduire ses effectifs de 20 % au cours de l’année

(Agence Ecofin) - L’opérateur des télécommunications sud-africain Telkom a révélé qu’il procèdera à une réduction de ses effectifs de 20 % au regard des mauvaises performances financières enregistrées dans la voix et la data fixe.

« La détérioration du climat économique, les contraintes opérationnelles, réglementaires et concurrentielles accrues, conjuguées à la migration rapide et continue des activités de téléphonie et de données fixes, ont toutes eu un impact opérationnel et financier négatif majeur sur Telkom », a expliqué l’entreprise.

Entre janvier et avril 2020, 3 000 employés, sur plus de 15 000 que compte l’entreprise, seront remerciés. Selon Telkom, le personnel qui sera affecté par cette réduction d’effectif est celui du pôle soutien, les spécialistes, les employés opérationnels et les niveaux de supervision et de gestion dans la division de gros Openserve, l'unité des consommateurs ainsi que le siège de l'entreprise. La société télécoms a déclaré qu’elle envisagera des indemnités de départ volontaire et de retraite anticipée pour les employés touchés par cette opération qui n’est qu'une première phase.

« Pour que Telkom survive aux conditions commerciales difficiles actuelles et prévisibles, il est impératif de rechercher et de mettre en œuvre des mesures qui réduiront considérablement les coûts, élimineront les inefficacités et amélioreront les performances opérationnelles et financières afin de garantir sa viabilité commerciale et l'emploi pour la majorité des employés », a affirmé la société télécom.

