Afrique du Sud : Telkom en quête d’acquisitions pour se renforcer sur le marché télécoms

(Agence Ecofin) - L’opérateur historique des télécommunications d’Afrique du Sud, Telkom SA, a révélé être en quête d’acquisitions qui lui permettraient de se renforcer sur le marché télécoms. Le 12 novembre 2019, la compagnie détenue à 40% par l’Etat a déclaré avoir engagé des discussions dans ce sens.

Interrogé par Reuters, Sipho Maseko (photo), le président-directeur général de Telkom, a déclaré : « nous sommes toujours à la recherche du bon actif au bon prix».

Sur un marché télécoms dominé par MTN et Vodacom, où le segment de la data offre de plus en plus d’opportunités d’affaires, Telkom voit dans l’acquisition d’un ou d'autres acteurs des télécoms un moyen de consolider sa présence dans le pays, mais également ses finances.

En attendant une évolution dans ce projet, Telkom SA a signé un contrat de service pluriannuel avec Amdocs (DOX), l'un des principaux fournisseurs de logiciels et de services destinés aux entreprises des secteurs de la communication et des médias. Amdocs modernisera et gérera les activités de soutien aux entreprises de Telkom SA sur ses différents secteurs d'activité Internet fixe, mobile et Internet haut débit, ainsi que ses offres pour les entreprises et les particuliers prépayées et postpayées.

