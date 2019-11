Cameroun : Camtel choisit Infinet Wireless pour la modernisation et l’extension de ses infrastructures télécoms

(Agence Ecofin) - Camtel, l’opérateur historique des télécommunications du Cameroun, a opté pour les technologies de la société russe Infinet Wireless, spécialisée dans la fourniture de solutions pour infrastructure réseau sans fil de classe opérateur. Une zone pilote sera créée où Camtel expérimentera les produits Infinet Wireless destinés à la modernisation et l’extension de son infrastructure télécoms. Un accord a été signé à cet effet entre les deux parties à Sotchi, en Russie, lors du sommet Russie-Afrique tenu du 23 au 24 octobre 2019.

Selon le président-directeur général d’Infinet Wireless, Dmitry Okorokov, l’Afrique intéresse de plus en plus la société technologique au regard des nombreuses prévisions économiques, qui font du continent l’un des marchés les plus prometteurs, à croissance rapide.

« Les domaines clés pour nous sont la sécurité et la mise en place d’une infrastructure de télécommunications moderne. Infinet est prêt à offrir ses compétences dans ce domaine à travers une gamme de produits éprouvés et adaptés à l’environnement africain », a-t-il affirmé.

Le Cameroun n’est pas le seul marché africain intéressé par les solutions technologiques d’Infinet Wireless. Une rencontre entre Dmitry Okorokov et le ministre des TIC et des Services de courrier de la République du Zimbabwe a également abouti à un accord sur la mise en œuvre de projets communs.

