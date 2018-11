Camtel signe avec Sparkwest Steel Industries Ltd pour commercialiser des capacités data au Nigeria

(Agence Ecofin) - L’opérateur historique des télécommunications du Cameroun, Camtel, a signé un accord de commercialisation de capacités data sur le câble sous-marin de fibre optique SAIL avec la société nigériane Sparkwest Steel Industries Limited.

L’accord qui a été paraphé, le 16 novembre, à Yaoundé, entre David Nkoto Emane, le président-directeur général de Camtel, et Niyi Oyedele, le directeur général de la société nigériane, contribuera à un meilleur accès des populations à la connectivité Internet à haut débit.

David Nkoto Emane a déclaré que « cette convention va permettre que les trafics du Nigeria et de certains autres pays que le directeur général de Sparkwest a déjà contactés passent par le Cameroun ».

Pour le Nigeria, ces capacités data supplémentaires contribueront à l’atteinte, par le pays, de son ambition de porter le taux de pénétration du haut débit à 30%, d’ici 2020.

Autre aspect de la convention signée entre Camtel et Sparkwest Steel Industries Limited, entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de structures métalliques, c’est l’extension du réseau de la société de télécoms camerounaise. « Cet accord va permettre la construction de 330 pylônes en milieu rural. Je dois dire qu’on a aujourd’hui 260 pylônes. En ajoutant ceux-ci, cela va permettre que les TIC ne soient plus l’apanage des villes, mais également des villages », a expliqué David Nkoto Emane.