Africell invité par le gouvernement angolais à présenter son offre financière pour la 4e licence mobile d’Angola

(Agence Ecofin) - Le groupe de travail interministériel – composé de la ministre des Finances, du ministre des Télécommunications et des Technologies de l'information et de celui de l'Économie et de la planification – a invité la société télécoms Africell Holdings SAL à présenter son offre technique et financière pour la 4e licence mobile d’Angola. L’invitation reçue par le groupe télécoms libanais traduit son passage avec succès de la phase de qualification instituée par le gouvernement angolais pour faire le tri dans les nombreuses manifestations d’intérêts reçues.

Selon le groupe de travail interministériel, de tous les opérateurs télécoms qui ont exprimé un intérêt pour la 4e licence télécoms d’Angola – Bharti Airtel, Maroc Telecom, MTN, Telkom South Africa, BAI Investimentos, Orange et Vodafone – et qui ont d’ailleurs été invités à participer aux sessions de promotion et de présentation de l'appel d'offres à Dubaï (Émirats arabes unis), Johannesburg et Pretoria (Afrique du Sud) et Luanda (Angola), seul Africell est allé jusqu’au bout de son intérêt en officialisant sa candidature. MTN Group et BAI Investimentos qui semblaient pourtant très intéressés ne sont finalement pas allés plus loin.

Présent dans quatre marchés télécoms d’Afrique : Gambie, République démocratique du Congo, Sierra Leone et Ouganda, Africell voit en l’Angola un marché où il peut faire la différence pour les consommateurs. Selon Ziad Dalloul, le fondateur et président-directeur général d’Africell, l’Angola est un marché à fort potentiel qui cadre avec les ambitions d’expansion de la société télécoms.

