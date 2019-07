Africell est intéressé par la quatrième licence télécom d’Angola

(Agence Ecofin) - Ziad Dalloul, le fondateur et président-directeur général de l’opérateur de téléphonie mobile Africell, a dévoilé son intérêt pour la quatrième licence télécoms d’Angola. Au cours d’un entretien accordé à Reuters, le 26 juillet 2019, il a indiqué que l’entreprise devrait participer à nouveau à l’appel d’offres lancé par le gouvernement d’ici peu, après l'annulation de l’initial en avril.

La volonté d’Africell d’entrer en Angola cadre avec sa stratégie d’expansion en Afrique. La société voit en ce pays, un marché riche en opportunités. Ziad Dalloul a d’ailleurs déclaré : « nous ne cherchons que des marchés où nous pouvons faire la différence ».

La société télécoms qui est également intéressée par une licence au Zimbabwe ; a prévu, en plus de la bataille pour gagner le ticket d’entrer en Angola, d’investir une partie des 100 millions de dollars US ; obtenus en 2018 de l’Overseas Private Investment Corporation (OPIC), l'institution de financement du développement du gouvernement des Etats-Unis ; pour améliorer la qualité du service offert par ses filiales d’Ouganda, de la République démocratique du Congo, de la Gambie et de la Sierra Leone.

L’amélioration de la qualité de ses services, Africell compte l’effectuer à travers une extension de ses infrastructures télécoms et le développement de nouveaux services porteurs, particulièrement les services fintech. D’après Ziad Dalloul, la compagnie envisage des services tels que les paiements mobiles, la micro-assurance et la micro-finance.