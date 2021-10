Zimbabwe : une compagnie chinoise sous le feu des critiques pour l’évacuation illégale de villageois

(Agence Ecofin) - Le granit noir du Zimbabwe est très demandé sur le marché. Pour l’exploiter, certaines entreprises actives dans le pays n’hésitent pas à contourner la loi, mettant en danger la vie ou les moyens de subsistance des populations affectées par leur activité.

Au Zimbabwe, l’évacuation des villageois du district Uzumba Maramba-Pfungwe par la compagnie minière chinoise Heijin Mining est illégale. C’est ce qu’il faut retenir d’un communiqué diffusé sur son site web le 30 septembre par l’organisation locale de défense des droits de l’homme Zimbabwe Lawyers for Human Rights (ZLHR), qui cite Juliet Mavu, l’une des responsables de l’Agence zimbabwéenne de gestion de l’environnement (EMA).

A CHINESE mining company, Heijin, is pushing to evict hundreds of villagers in Murehwa, Mashonaland East province, after it was given a special mining grant to extract black granite on densely populated land covering 300 hectares.https://t.co/zh9Zfd7I7L@Faye_Zaba