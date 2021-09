RDC : Pékin se désolidarise des sociétés chinoises interdites d’exploitation minière dans le Sud-Kivu

(Agence Ecofin) - Le 20 août dernier, un arrêté du gouverneur de la province minière du Sud-Kivu a interdit de toute activité six entreprises minières chinoises implantées sur sa juridiction. La décision a relancé le débat sur la colonisation du sous-sol africain par Pékin.

La Chine soutient la RDC dans la répression des activités minières illégales. C’est ce qu’on peut retenir d’une série de messages postés mardi 14 septembre sur Twitter par Wu Peng, un cadre du ministère chinois des Affaires étrangères qui a indiqué que les autorités de Pékin ont ordonné aux six entreprises minières chinoises interdites d’activités par le gouverneur de la province du Sud-Kivu de plier bagage et quitter les sites « dès que possible ».

China has definitely a role to play in the enforcement of good governance in countries where chinese compagnies operate. This will better refect it New leadership in the 21th century & ensure mutual benefits ! WE appreciate the prompt action in the Kivu's case ! https://t.co/JItPzDdl1m