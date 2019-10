Le Think Tank Africa 21 veut créer un réseau de journalistes traitant des questions environnementales et climatiques

(Agence Ecofin) - Le Think Tank suisse Africa 21 a fait savoir qu’il envisageait de lancer dans les prochains jours un réseau de journalistes traitant des questions climatiques. L’information a été communiquée lors des « Journées des médias et du journalisme en Afrique (JMJA) », organisées par Africa 21, du 14 au 16 octobre 2019 à Genève.

Lors de l’évènement, le sujet de l’urgence climatique a ainsi été abordé sous plusieurs angles. Il a notamment été question de l’impact des questions environnementales sur le continent.

14 journalistes venus d’Algérie, du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de Madagascar, du Mali, du Maroc, du Niger, de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo, du Rwanda, du Sénégal, du Tchad et de la Tunisie ont été entretenus par des experts de la question.

Les sujets environnementaux commencent à avoir une audience de plus en plus importante en Afrique, et ce, même dans les milieux économiques habituellement réfractaires à parler d’écologie.

Servan Ahougnon

