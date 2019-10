Finance climat : la BAD constitue une équipe d’experts pour mobiliser des fonds en faveur de l’adaptation

(Agence Ecofin) - La Banque africaine de développement (BAD) vient de former un groupe d’experts renommés pour conduire la mobilisation de financement pour la résilience aux impacts négatifs du changement climatique sur le continent. Cette équipe constitue le conseil exécutif de l’Adaptation Benefits Mechanism (ABM), une initiative de la direction de la banque en charge du changement climatique et de la croissance durable.

« Nous avons dans ce conseil, certains des plus grands experts mondiaux en termes de changement climatique, ayant une expérience impressionnante dans divers domaines et avec plusieurs parties prenantes. Ils ont la tâche noble et innovante de convaincre le monde que les actions pour l’adaptation ont autant d’importance que la lutte contre le réchauffement et méritent d’être accompagnées », a affirmé Anthony Nyong (photo), le directeur du changement climatique et de la croissance durable de la Banque mondiale.

L’ABM a pour objectif de mobiliser le secteur financier public et privé pour accélérer la résilience et l’adaptation au changement climatique. Dans un premier temps, le mécanisme accompagnera les pays en voie de développement sur ces volets contenus dans leurs contributions nationales déterminées et nécessitant un accompagnement international.

Au cours de la phase pilote, les partenaires mobilisés aideront à la mise en œuvre de projets de résilience à petite échelle sur le terrain. Grâce à ces projets pilotes, l’initiative mettra sur pied une méthodologie de mobilisation de financement qui pourra être répliquée à plus grande échelle.

L’ABM a été mis sur pied par la BAD avec l’appui du Climate Investment Fund.

Gwladys Johnson Akinocho

