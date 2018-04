Algérie : le gouvernement débloque 860 millions $ pour lancer la réalisation de 41 nouvelles zones industrielles à travers le pays

(Agence Ecofin) - Le gouvernement algérien a annoncé à travers un communiqué rendu public dimanche, qu’il allait procéder au lancement de la construction de 41 nouvelles zones industrielles dans 34 Wilayas (départements) du Nord et du Sud du pays. A cet effet, une première enveloppe d’un montant global de 99,620 milliards de dinars (environ 860 millions $) a été débloquée pour le démarrage des travaux.

« Le gouvernement vient d’engager les procédures financières nécessaires à la réalisation de 41 nouvelles zones industrielles totalisant plus de 8 000 hectares à travers 34 Wilayas du Nord et du Sud du pays.», déclare le communiqué. « À ce titre, 30 zones industrielles ont bénéficié d’une dotation financière globale de 99 milliards dinars (environ 855 millions $) pour le lancement immédiat de leur réalisation qui sera parachevée en 2019.», précise ledit communiqué.

Ajoutant que « parallèlement, 11 projets de zones industrielles se sont vu allouer un montant global de 620 millions dinars (environ 5 millions $) pour l’élaboration des études, étape qui sera suivie du lancement de leur réalisation avec une dotation financière appropriée ». A noter que la construction de ces nouvelles zones industrielles a principalement pour objectif d’encourager l’investissement productif en Algérie en facilitant l’accès au foncier industriel dans le pays.

Et sur la question, le gouvernement relève qu’outre ces 41 futures zones industrielles, «s’ajoutent 7 autres zones industrielles en cours de réalisation sous la direction de l’ANIREF. Au total, ce seront donc près de 10 000 hectares de foncier industriel aménagé qui seront mis à la disposition des investisseurs à travers l’ensemble du territoire national ».

Selon les données de l’Agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière (ANIREF) d’Algérie, le pays dispose actuellement de 72 zones industrielles couvrant une superficie de plus 12 000 hectares, avec plus de 450 zones d’activités couvrant une superficie de plus 17 000 hectares.

Borgia Kobri

