Maroc: China Communication Construction Company va construire la cité industrielle Mohammed VI Tanger Tech

(Agence Ecofin) - Le projet de la cité industrielle «Mohammed VI Tanger Tech» ne sera pas abandonné malgré le désistement du groupe chinois Haite.

Un mémorandum d’entente visant la réalisation et le développement de cette cité a été en effet conclu, le 26 avril à Pékin, à l’occasion du deuxième forum des «Nouvelles routes de la soie, entre la société d’aménagement Tanger Tech (SATT), l’entreprise chinoise China Communication Construction Company Limited International (CCCC) et sa filiale China Road and Bridge Corporation (CRBC).

Paraphé par Othman Benjelloun en sa qualité de président de la SATT, Liang Qingshan, vice-président de CCCC, et Sun Yao Guo, vice-président de CRBC, ce mémorandum d’entente vient sceller une volonté commune des trois groupes à réaliser et à développer la Cité Mohammed VI Tanger Tech, «en mettant en œuvre tous les moyens nécessaires pour avancer dans la concrétisation des phases du projet en ligne avec la vision stratégique inspirée par les gouvernements des deux pays», selon un communiqué de BMCE Bank of Africa.

La cité Mohammed VI Tanger Tech est un projet de ville industrielle où s’installeront, dans un premier temps, 200 compagnies chinoises opérant, entre autres, dans les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique et des textiles.

Sur 10 ans, les investissements totaux des entreprises chinoises concernées par le projet, devraient atteindre 10 milliards de dollars. Ce projet a connu quelques soubresauts après le départ du groupe chinois Haite qui devait initialement le réaliser.



Lire aussi:

15/11/2018 - Le Maroc inaugure la première ligne TGV d'Afrique

28/03/2019 - Maroc: la Commission des investissements approuve des projets pour près de 2,4 milliards $

06/11/2018 - Maroc : la BAD appuie l’extension et la modernisation de l’aéroport international de Rabat-Salé